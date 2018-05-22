Universidad de Chile - Vasco da Gama rakamlar

Universidad de Chile ve Vasco da Gama, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Copa Libertadores Grup 5 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:30. Maç öncesi Universidad de Chile 5 puanla 3. sırada, Vasco da Gama 2 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Universidad de Chile, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vasco da Gama, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 433. İddaa'da Universidad de Chile kazanır 1.90, berabere biter 2.70, Vasco da Gama kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Universidad de Chile son hafta oynanan Vasco da Gama maçında 2-0 kazandı.

Vasco da Gama ise Universidad de Chile karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Universidad de Chile, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Vasco da Gama ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasco da Gama, 0 gol atarken 4 gol yedi.