Universidad de Chile - Vasco da Gama sahaya çıkıyor

Copa Libertadores Grup 5 heyecanı devam ediyor. Universidad de Chile, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Vasco da Gama takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. Maç öncesi Universidad de Chile 5 puanla 3. sırada, Vasco da Gama 2 puanla 4. sırada bulunuyor. Universidad de Chile, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Vasco da Gama son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 433 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad de Chile kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.70, Vasco da Gama sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Universidad de Chile son hafta oynanan Vasco da Gama maçında 2-0 kazandı.

Vasco da Gama ise Universidad de Chile maçında 2-0 yenildi.

Universidad de Chile, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Universidad de Chile, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Vasco da Gama, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Vasco da Gama, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.