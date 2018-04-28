Universidad San Martin - Alianza Lima maçı heyecanı

Universidad San Martin ve Alianza Lima, 29 Nisan 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:15. 16 puanlı Universidad San Martin 5. sırada bulunuyor, Alianza Lima 19 puana sahip ve 2. sırada. Universidad San Martin son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Alianza Lima son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 629 kodlu maçı oynayanlar; Universidad San Martin galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alianza Lima galibiyet oranı 0.00.

Universidad San Martin son hafta oynanan Real Atletico Garcilaso maçında 2-1 yenildi.

Alianza Lima, Comerciantes Unidos karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Universidad San Martin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Universidad San Martin, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

Alianza Lima ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Lima, 6 gol atarken 10 gol yedi.