Universidad San Martin - Alianza Lima maçı heyecanı

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup A maçında Universidad San Martin ile Alianza Lima, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:15. Universidad San Martin 16 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Alianza Lima 19 puanda ve 2. sırada. Universidad San Martin son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Alianza Lima son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 629. İddaa'da Universidad San Martin kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Alianza Lima kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Universidad San Martin son hafta oynanan Real Atletico Garcilaso maçında 2-1 yenildi.

Alianza Lima ise Comerciantes Unidos karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Universidad San Martin, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 9 gol yedi.

Alianza Lima ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Lima, 6 gol atarken 10 gol yedi.