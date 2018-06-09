Universidad San Martin - Sport Huancayo maçı heyecanı

Universidad San Martin ve Sport Huancayo, 10 Haziran 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:15. Universidad San Martin 5 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Sport Huancayo 7 puanda ve 5. sırada. Universidad San Martin, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sport Huancayo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 306. İddaa'da Universidad San Martin kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sport Huancayo kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Universidad San Martin son haftadaki Real Atletico Garcilaso müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Sport Huancayo, Melgar karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Universidad San Martin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Universidad San Martin, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Sport Huancayo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sport Huancayo, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.