Universidad San Martin - Universitario maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Universidad San Martin, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü Universitario takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:00. 3 puanlı Universidad San Martin 13. sırada bulunuyor, Universitario 3 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Universidad San Martin, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Universitario son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 401. İddaa'da Universidad San Martin kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Universitario kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Universidad San Martin önceki hafta Sporting Cristal mücadelesinde 1-5 yenildi.

Universitario, Comerciantes Unidos karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Universidad San Martin, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Universitario, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universitario 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.