Universidad San Martin - UTC Cajamarca maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Apertura maçında Universidad San Martin ile UTC Cajamarca, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Universidad San Martin son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. UTC Cajamarca son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 433 kodlu maçı oynayanlar; Universidad San Martin galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, UTC Cajamarca galibiyet oranı 0.00.

Universidad San Martin son hafta oynanan Alianza Lima maçında 1-0 kazandı.

UTC Cajamarca ise Inti Gas Ayacucho karşılaşmasında 2-1 kazandı.