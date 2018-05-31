Universitario - Academia Cantolao maç önü

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Universitario, 01 Haziran 2018 Cuma günü Academia Cantolao takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 04:00. 2 puanlı Universitario 12. sırada bulunuyor, Academia Cantolao 1 puana sahip ve 15. sırada. Universitario, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Academia Cantolao, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da Universitario kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Academia Cantolao kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Universitario son hafta oynanan Academia Cantolao maçında 2-1 kazandı.

Academia Cantolao ise Universitario maçında 2-1 yenildi.

Universitario, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Universitario, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Academia Cantolao ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Academia Cantolao, 0 gol atarken 2 gol yedi.