Universitario - Sporting Cristal maçı rakamları

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup A heyecanı devam ediyor. Universitario, 29 Nisan 2018 Pazar günü Sporting Cristal takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. 12 puanlı Universitario 8. sırada bulunuyor, Sporting Cristal 32 puana sahip ve 1. sırada. Universitario, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sporting Cristal son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 646 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universitario kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sporting Cristal sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Universitario son hafta oynanan Sporting Cristal maçında 2-2 berabere kaldı.

Sporting Cristal ise Universitario maçında 2-2 berabere kaldı.

Universitario, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Universitario, kendi sahasında 6 gol attı, 9 gol yedi.

Sporting Cristal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sporting Cristal, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.