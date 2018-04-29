Universitario - Sporting Cristal maçı rakamları

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup A heyecanı devam ediyor. Universitario, 29 Nisan 2018 Pazar günü Sporting Cristal takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. 12 puanlı Universitario 8. sırada bulunuyor, Sporting Cristal 32 puana sahip ve 1. sırada. Universitario son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sporting Cristal son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 646. İddaa'da Universitario kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Sporting Cristal kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Universitario önceki hafta Sporting Cristal mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sporting Cristal ise Universitario karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Universitario, 6 gol attı ve 9 gol yedi.

Sporting Cristal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Cristal, 17 gol atarken 7 gol yedi.