Kronik bel fıtığı ağrıları çeken, ilaç, fizik tedavi, 3 ameliyat ve botoksa rağmen iyileşme gösteremeyen 46 yaşındaki Ayten Çiçek, vücuduna yerleştirilen küçük bir pil sayesinde yeniden doğdu. 1996’dan beri bel ve kalça ağrısı çeken, bir günde 3 kez düştüğü için sinir ezilmesi yaşayan Çiçek, çok sayıda ameliyat geçirdi, tedavi gördü. Çiçek, aralık ayında ağrı pili tedavisiyle sağlığına kavuştu.
PİLİN ÖMRÜ 8 YIL
Türkiye’de sayılı üniversite hastanesinde uygulanan tedavi yöntemi, şimdiye kadar Çapa Tıp Fakültesi, Dicle, Düzce ve Sakarya’daki üniversite hastanelerinde gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Erkan Kaptanoğlu’nun uyguladığı ağrı pili tedavisi, algoloji-psikiyatri-fizik tedavi ve beyin cerrahisi dallarıyla ortak yapılıyor. 3 yılda bu zamana kadar da sayılı hasta ağrı piliyle ameliyat edildi. Ağrı bölgesine iğne ile girilip ucunda elektrot olan pil yerleştiriliyor. Hasta uyanıkken işlem yapılıyor. Hasta ameliyat sonrası “Ağrım geçti” diyorsa 15 gün sonra kalıcı pil takılıyor. Piller 4-8 yıl arasında kalıyor. Pil, küçük bir şarj aletiyle çalışıyor. Yöntem; omurilik ve sinir yaralanması, bel ameliyatı olup ağrı çekmeye devam eden vakalar için uygulanıyor. Elektriğin hastanın vücuduna zararı yok. Ağrı pili, SGK tarafından da karşılanıyor.
‘KENDİME ELEKTRİK VERİYORUM’
Ayten Çiçek, ağrı pilini nasıl kullandığını Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'ya anlattı. Çiçek, “Vücudumdaki pilin ayarını ağrı seviyeme göre yükseltip düşürebiliyorum. Günlük ortalama 3.50 wattlık bir elektrik akımıyla yaşıyorum. Kullanırken cihazın etkilenmemesi için x- ray cihazından geçmiyorum. MR çekiminde firma yetkilisiyle görüşüp kumandadan cihazı kapattırıyorum. Şarjı ise vücuda takılan bir kemerle oluyor. Düğmeye basıp şarj ediyorum. 15-20 günde bir şarj gerekiyor.” dedi.
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