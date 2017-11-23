Üniversite öğrencisi trenin önüne atladı

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'ndeki Egekent 2 İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühedisliği Bölümü öğrencisi Doğancan Atik, Aliağa- Cumaovası seferini yapan trenin önüne, iddiaya göre atladı.

DHA'nın haberine göre; trenin çarptığı Atik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Doğancan Atik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay nedeniyle duran, Cumaovası yönüne yapılan İZBAN seferleri, yaklaşık 2 saat sonra yeniden normale döndü.

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İZBAN treni