Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılacak olan üniversiteye geçiş sınavına kısa bir süre kaldı. Üniversiteye geçişte kaldırılan YGS ve LYS sonrasında bu yıl ilk defa uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki üniversite sınavı ne zaman? İşte 2018 YKS tarihi!

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Binlerce adayın katılımıyla bu yıl ilk defa yapılacak olan YKS ile birlikte üniversiteye geçiş yapmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Bilindiği üzere Türkiye'de erken seçim kararının alınması ve erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesi sonrasında YKS ertelenmişti. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, YKS tarihleri şu şekilde;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: 30 Haziran 2018 (Cumartesi)

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: 1 Temmuz 2018 (Pazar)

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 1 Temmuz 2018 (Pazar)

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

ADAYLAR SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLER?

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdını almadığında ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır. Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, kesinlikle sıra üzerinde bırakmayacaklardır.

Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınav görevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri halinde ise adaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınav salonundan ayrılmamalıdır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.

ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava Giriş Belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. Sınava Giriş Belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.

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