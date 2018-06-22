Seçim nedeniyle bir hafta ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) gözetmen sorunu yaşanıyor. Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Ankara Sınav Koordinatörlüğü, Ankara’daki okul müdürlüklerine yazı gönderdi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre ÖSYM, okullardan “Allah rızası” için en az 5 öğretmen istedi. Prof. Dr. Ahmet Ali Öçal tarafından gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi: “30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak YKS (TYT) oturumunda çok acil olarak görevlilere ihtiyacımız var. Okulunuz öğretmenlerinden 30 Haziran 2018 Cumartesi TYT oturumunda, hiç görevi olmayan en az 5 öğretmenimizi yavrularımızın bu kutsal emeğine sahip çıkmak adına Allah rızası için görev almaya ikna ederek Ankara.smy@gmail.com mail adresine yarın (Perşembe) akşamına kadar bildirmenizi rica ediyorum. Yardımlarınız için Allah razı olsun.”