"Üniversitelerde Adli Tıp eğitimi yeterli değil"

Adli Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 15. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan tarihleri arasında Antalya Beldibi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın haberine göre üniversitelerden ve Adli Tıp Kurumu'ndan çok sayıda adli tıp uzmanı, genetikçi, hukukçu, psikolog, kimyager ve biyologun katıldığı kongrede, 93 sözel ve 113 poster olmak üzere toplam 206 bildiri sunuldu. Kongrede adli tıp uzmanlık eğitiminin önemi, madde bağımlılığı, online oyunların çocuklara yönelik riskleri ve adli bilimlerin trafik kazalarını önlemedeki önemi gibi konular ele alındı. Kongre kapsamında ayrıca Antalya Adli Tıp Kurumu'nda uygulamalı otopsi kursu yapıldı.

"MEDYA GÖZÜYLE ADLİ BİLİMLER" PANELİ

Kongrede "Medya gözüyle adli bilimler" konulu bir de panel düzenlendi. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün yaptığı panele konuşmacı olarak Habertürk Gazetesi Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın ve Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek katıldı. Adli bilimciler ile medya ilişkilerini değerlendiren Zülfikar Ali Aydın, "Medya ile adli bilimciler arasında bir güven sorunu var. Adli bilimlerle ilgilenen uzmanlar, medyanın yaklaşımını yüzeysel buluyor ve çok önemli araştırmalarını bile medyayla paylaşmıyor" dedi. Aydın bu nedenle doğru veri ve içeriğin ortaya çıkarılmasında medya kadar adli bilimcilere de görev düşüyor" diye konuştu.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TIP EĞİTİMİNDE VERİLMELİ"

Kongre hakkında bilgi veren Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Akçe Toprak Ergönen "Kongreye 332 kişi katıldı. 16 panel gerçekleştirildi. Kongredeki önemli konulardan birisi adli tıp eğitimiydi. Çünkü adli tıp uzmanlarının olmadığı yerlerde, belli bir yasal sorumluluk çerçevesinde adli tıp hizmetlerini bu doktorlar veriyor. Bizim rehber aldığımız bir ‘İstanbul Protokolü' bir de ‘İstanbul Sözleşmesi' var. Mezunlarının yarısı bu sözleşmeyle ilgili eğitim almamış. 6 yıllık fakültede bu protokol ile sözleşmenin de yer aldığı olmazsa olmaz bazı eğitimlerin verilmesi gerekiyor" dedi. Prof. Dr. Ergönen şunları söyledi: "Adli tıp uzmanı eğitimi Adli Tıp Kurumu'nda ve üniversitelerde veriliyor. Üniversitelerde Sağlık Bakanlığı bir karar çıkardı; ‘En az biri doçent iki öğretim üyesinin olmadığı yerde uzmanlık eğitimi verilemez' denildi. Bu nedenle bazı anabilim dallarımız eğitim veremez oldu. Derneğimizin yaklaşık 400 üyesi var. Toplam uzman sayısı 500'ü bulmuyor. Bir de eğitimini tamamlayan uzmanlar ücret farkı nedeniyle üniversitelere dönmüyorlar. Bu sorunun çözülmesi için zamana, adil ücretlendirmeye ve kadroya ihtiyaç var."

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