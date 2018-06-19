'Silahla şaka yapıyordu' demişti

Toros Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin, geçen yılın Eylül ayında Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki evinde polis memuru Fatih Burak A. tarafından ateşli silahla vurularak öldürülmüş, polis memuru olayın kazara olduğunu ileri sürse de savcılık “kasten öldürme” iddiasıyla dava açmıştı. Sanık polis memuru Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk davadaki ifadelerinde, Feray Şahin’in evde silahla şaka yapmak istediğini, kendisinin de silahı Feray’ın elinden almak istediğini, silahı kapma çabası sırasında silahın ateş alarak Feray’ın göğüs bölgesinden yaralandığını, kendisinin de ilk müdahalede bulunduğunu iddia etmişti. Ancak mahkeme dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemişti. Bugün Feray Şahin'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan raporu çıktı. Raporda üniversite öğrencisi Feray'ın cinayete kurban gittiği kesinleşti. Tutuklu yargılanan polis memurunun genç kızı uzaktan vurduğu ortaya çıktı.

"KIZIMIZ BİLİNÇLİ OLARAK, BİLEREK, KASTEN KATLETMİŞTİR"



Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Bekir Şahin, Feray’ın evlerinin tek kızı olduğunu söyledi. Olayın olduğu gece kızının annesiyle görüştüğünü kaydeden Şahin, “Annesiyle konuşurken ürkek konuşmuş. O anda eve de misafir geldiği için kıza 'tamam seni sonra ararım' demişti. Misafir gittikten sonra bu acı haberi duyduk. Kızımız burada üniversite son sınıf öğrencisiydi, mimarlık okuyordu. Bugüne kadar da en ufak bir yanlışı olmadı. Okulunda sevilen bir çocuktu. Bölümünde çalışkan bir çocuktu. Mezitli Belediyesi’nde staj yaptı yine orada da sevilen birisiydi. Biz aile olarak bu katili hiç tanımıyoruz. Kızımızın öğrenci arkadaşları da tanımıyor. Biz hayatımızda ilk kez mahkeme salonunda bu şahsı gördük. Kızımızı bilinçli olarak, bilerek, kasten katletmiştir. Kızımıza mutlaka ahlaksız bir teklifte bulundu ki kız da bunu reddetmiştir. Yani şantajla, tehditle, silahla köşeye sıkıştırıp istediğini kabul ettiremeyince katlediyor. Bu olaydan sonra katilin ağzıyla bazı gazeteler haber yaptı. O zaman bizi ikinci kez öldürdüler” diye konuştu.

"RAPORDA UZAKTAN ATIŞ OLDUĞU KESİNLEŞTİ"



İlk günden beri olayın peşini hiç bırakmadıklarını vurgulayan Şahin, “Olayın peşine düşünce yavaş yavaş gerçekler ortaya çıktı. Katil sürekli ifade değiştirdi. Her önceki ifadesini yalanlar şekilde ifadeler verdi. Eldeki soruşturmalar eksik de olsa, yanlı da olsa yine bize doğruya doğru sürükledi. Hiçbir zaman peşini bırakmadık. Kızımız kasten öldürüldü. Bu şahsı tanımıyorduk. Raporlar da bunu doğruladı. Uzaktan atış olduğu da kesinleşti. Biz de başından beri hep bu yönde iddia ediyorduk. Katil her ne kadar profesyonel şekilde yalanlar söylese de olayı karartmaya, kapatmaya yönelik çabası olsa da sonunda gerçek ortaya çıktı. Mahkemede biz kızımızın kanının yerde kalmayacak şekilde en ağır şekilde ceza verilmesini bekliyoruz. Kızımın kanı yerde kalmasın. Bir daha böyle genç kızlar katledilmesin, kadınlar katledilmesin istiyoruz. Zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

"ARTIK YETER DİYORUZ"



Feray’ın annesi Aysel Şahin ise kadınların artık öldürülmemesini isteyerek, “Analar ağlamasın istiyoruz. Çünkü sen susarsan, ben susarsam bütün anneler susarsa, bütün kadınlarımız susarsa bu cinayetlerin asla ve asla sonu gelmez. Katilin amacı da zaten oydu, böyle kızımıza kötü iftiralar atarak bizi soğutmaktı, bu işin peşini bıraktırmaktı. Biz de zaten kızımızdan çok emin olduğumuz için bu işin peşini bırakmadık ve çok şükür de inşallah istediğimiz sonucu alacağız. Katilin de en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bizim bu davamızın bu tür kadın cinayetlerine örnek olmasını istiyoruz. Katilin de ömür boyun hapis cezası almasını istiyoruz. Yeter artık analar ağlamasın, kadınlar ölmesin. Çünkü her geçen gün kadın cinayetleri işleniyor. Sadece basına yansıyanları biz biliyoruz birde yansımayanlar var. Biz mücadele ettik. İnşallah mücadelemizin sonucunu da alırız. Katil zanlısı en ağır cezayı alır. Kızımız bu sene diplomasını alacaktı ve diplomasını, mezuniyetini göremedik. Evin tek kızıydı. Artık yeter diyoruz” ifadelerini kullandı.





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