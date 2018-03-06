Kadıköy'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in kamyon altında kalarak can verdiği kazaya dair kamyon şoförünün yargılandığı davada raporlar arasındaki çelişki sürüyor. Tarafların kusur durumuyla ilgili 3 ayrı bilirkişi raporu gelmesi üzerine mahkeme bilirkişilere "çelişki neden kaynaklanıyor, tespit edilsin" dedi. Ek rapor istenmesine karar verdi. Kamyonun altında kalan Özge bir raporda tali kusurdu, diğer raporda kusursuz, son raporda ise tam kusurlu bulundu



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Özge Kandemir ve arkadaşı 22 yaşındaki Büşra Özsayın, 7 Ekim 2016 tarihinde Kadıköy Cafer Ağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yürürken, 40 yaşındaki Aydın Y. hakimiyetindeki kamyon sokağa giriş yaptı.

Kamyonun kasasına çantası takılan Kandemir tekerlerin altına sürüklendi. Olay sonrası etrafta bulunanlar müdahale ederek sürücünün aracı durdurmasını sağladı ancak genç kızın teker altından kurtulması amaçlı hareket eden şüpheli ikinci defa Kandemir'in üzerinden geçerek hayatını kaybetmesine neden oldu. Büşra Özsayın'ın da yaralandığı olayda Aydın Y. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



3 FARKLI RAPOR, 3 AYRI SONUÇ

Soruşturma aşamasında dosyaya gelen bilirkişi raporu sürücünün asli, yaşamını yitiren Kandemir'in ise tali kusurlu olduğu yönünde görüş bildirdi. Yargılamayı yapan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden de rapor aldı. 2. raporda kamyon sürücüsünün 'asli ve tam kusurlu' olduğu kaydedilirken genç kız kusursuz bulundu. İki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için mahkeme İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) trafık kürsüsünün kapısını çaldı. Bu rapor ise diğer iki rapordan da farklı geldi. Sürücü ve genç kızın olayın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu belirtildi.



EK RAPOR İSTENDİ

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6. duruşmasında mahkeme heyeti, bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın bilirkişiye verildiğini ancak çelişkinin giderilemediğini kaydetti. Dosyanın yeniden İTÜ bilirkişilerine gönderen mahkeme, çelişkilerin neden kaynaklandığının tespit edilerek ek rapor verilmesini istedi.

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