İstanbul Kadıköy'de üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in kamyon altında kalarak can verdiği, arkadaşının ise yaralandığı kazaya dair kamyon şoförünün yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Özge Kandemir ve arkadaşı Büşra Özsayın 7 Ekim 2016 tarihinde Kadıköy Cafer Ağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yürürken Aydın Yanık hakimiyetindeki kamyon sokağa giriş yaptı. Kamyonun kasasına çantası takılan Kandemir tekerlerin altına sürüklendi. Olay sonrası etrafta bulunanlar müdahale ederek sürücünün aracı durdurmasını sağladı ancak genç kızın teker altından kurtulması amaçlı hareket eden şüpheli ikinci defa Kandemir'in üzerinden geçerek hayatını kaybetmesine neden oldu. Büşra Özsayın'ın da yaralandığı olayda Aydın Yanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



3 FARKLI RAPOR, 3 AYRI SONUÇ

Soruşturma aşamasında dosyaya gelen bilirkişi raporu sürücünün asli, yaşamını yitiren Kandemir'in ise tali kusurlu olduğu yönünde görüş bildirdi. Yargılamayı yapan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden de rapor aldı. 2. raporda kamyon sürücüsünün 'asli ve tam kusurlu' olduğu kaydedilirken genç kız kusursuz bulundu. İki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için mahkeme İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) trafık kürsüsünün kapısını çaldı. Bu rapor ise diğer iki rapordan da farklı geldi. Sürücü ve genç kızın olayın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu belirtildi. Mahkeme raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için ek rapor istedi.



15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ, "KUSURSUZUM" DEDİ

Mahkemeye ek olarak gönderilen son bilirkişi raporunda ise kazanın oluşumunda sanık sürücünün birinci derecede, Kandemir ve arkadaşının ikinci derecede etkili olduğu kaydedildi. Rapor üzerine mütalaasını veren savcı, şoförün seyir halindeyken gerekli özen ve dikkati göstermediğini vurguladı. Özge Kandemir'in çantasının araca takıldığı ve genç kızın kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtilen mütalaada, Büşra Özsayın'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı anlatıldı.

Şoför Aydın Yanık'ın "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın ardından söz alan Yanık, olayda kusursuz olduğunu dile getirdi. Duruşma mütalaaya karşı savunmaların yapılması için ertelendi.

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