Yaşar Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu, ‘Sokaktaki hayvanlara bir el de sen uzat’ etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında kampüs alanında can dostlar için farkındalık defilesi de düzenleyen öğrenciler, podyuma çıkarak şiddet gören, kürkleri için öldürülen ve avlanılan hayvanları temsilen giydikleri kıyafetler ve makyajları ile dikkat çekti.
Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen ‘Sokaktaki hayvanlara bir el de sen uzat’ etkinliğinde, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) Kurucusu Funda Bonomo, HİPDER Başkan Yardımcısı İksir Altıok, Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu (HAYKONFED) Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Ersoy, Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Banu Barut, Üniversitelerarası Hayvanları Koruma Topluluğu Kurucusu Kamuran Ereğli’nin katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi.
Can dostlar için farkındalık defilesi düzenleyen Yaşar Üniversitesi öğrencileri ise podyuma çıkarak şiddet gören, kürkleri için öldürülen ve avlanılan hayvanları temsilen giydikleri kıyafetleri sergiledi.
Öğrencilerden Pınar Tartan, “Günümüzde maalesef hayvanlara yönelik şiddet giderek artıyor. Biz de şiddeti temsilen kan damlayan kıyafetlerimiz ve moraran gözlerimizle podyuma çıktık. Hayvana şiddet insana şiddette olduğu gibi bir hak ihlalidir ve bir an önce ağırlaştırılmış yasalarla önlenmelidir" açıklamasında bulundu.
SAHİPSİZ HAYVANLAR MUTLU YUVALARINA KAVUŞUYOR
İzmir’de kurulan HİPDER’in eski kitapları, ikinci el kıyafetleri ve her türlü eşyayı alıcılarla buluşturarak elde edilen bağışlarla barınaklara tonlarca mama yardımında bulunduğunu belirten Funda Bonomo, sahipsiz veya terk edilmiş hayvanları da mutlu yuvalarına kavuşturduklarını anlattı.
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun ablası olan Funda Bonomo, “Kardeşim Can da derneğimize her zaman destek veriyor. İlerleyen bir dönemde hayvan dostlarımız için yardım konseri düzenlemeyi planlıyor” dedi.
ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN 'HAYVANA ŞİDDET' EĞİLİMİ
Türkiye’de sahipsiz sokak hayvanları için halen caydırıcı bir yasa bulunmadığını ifade eden HAYKONFED Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Ersoy, okul çağındaki çocuklarda görülen hayvana şiddet eğilimine dikkat çekti. Ersoy, “Hayvanlara şiddet uygulayan çocukların aileleri durumu fark ederek çocukları için bir an önce psikolojik destek almaları şart. Çünkü konunun ciddiyetini fark etmeyerek yarının suçlularının yetişmesine destek veriyor olabilirler” diye konuştu.
Bornova’nın, İzmir’de sahipsiz hayvanları en çok sahiplendiren ilçe seçildiğini belirten Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Banu Barut, yerel hayvan koruma gönüllüleri ile yaptıkları işbirliklerinden bahsetti. Üniversitelerarası Hayvanları Koruma Topluluğu Kurucusu Kamuran Ereğli ise üniversiteli gençlerin hayvanlar ve çevre konusunda farkındalıklarını artırmak için çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Engelli hayvanlar için kendi imkanlarıyla her türlü malzemeden yürüteç ve protez ayak yapmasıyla tanınan Mardinli Hasan Kızıl da etkinliğe konuk oldu. Şimdiye kadar kediden köpeğe, tavuktan kaplumbağaya kadar 230 engelli hayvana yardım ettiğini anlatan Kızıl, “İzmir’de asitli madde ile işkence gören köpek Diren’in ayakları için de protez yapmak istedim. Ancak bir grup hayvan sever kendisi için bir çalışma sürdürüyor. Şimdilik bana bir talep gelmedi” dedi.
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