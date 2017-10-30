58 yaşındaki, Olağan Şüpheliler ve Amerikan Güzeli filmleriyle Oscar'ı kazanan Spacey, twitter hesabından yaptığı açıklamalarla, yıllar sonra bir gerçeği açıklığa kavuşturdu.

Aktör Anthony Rapp'in 1986 yılında henüz 14 yaşındayken Spacey’nin evine gittiğini ve ünlü aktörün taciz girişiminde bulunduğu açıklaması üzerine, Spacey Twitter’dan bir açıklama yayınlayarak, "30 seneden fazla zaman önce olmuş bu olayı, tüm dürüstlüğümle söylemeliyim ki, hatırlamıyorum. Ancak olaylar dediği gibi geliştiyse kendisine çok sarhoş olduğum zamanki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum. Bunca yıl sebep olduğum duygular için de özür diliyorum.

— Kevin Spacey (@KevinSpacey) October 30, 2017

Rapp'in anlattığı bu hikaye, beni hayatımla ilgili başka konularda cesaretlendirdi. Özel hayatımla ilgili korumacı tavrımdan dolayı hakkımda pek çok hikaye dolaştığını biliyorum. En yakınımdakiler bilir ki, hayatımda hem erkeklerle hem kadınlarla ilişkilerim oldu. Hayatım boyunca erkeklerle romantik ilişkiler yaşadım ve aşık oldum ve şimdi de hayatımı eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçiyorum. Bu gerçekle açık ve dürüst bir şekilde yüzleşmeliyim, bu da davranışlarımı gözden geçirmek ile başlıyor."

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