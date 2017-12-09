HT Magazin’de yer alan habere göre, festivalde Ceyda Düvenci, Akasya Asıltürkmen, Oylum Talu ve Derya Özel gibi ünlü anneler ile alanının uzmanı doktorlar 3 gün boyunca ebeveynlerle bir araya gelecek.

Cengiz Küçükayvaz, çocuklarla yaratıcı drama çalışacak.

Festival tiyatro oyunlarına ve illüzyon gösterilerine de ev sahipliği yapacak.