HT Magazin'de yer alan habere göre, “Bir anne tüm dünyayı değiştirir” cümlesinin çatısı altında buluşan ünlü anneler, “TOÇEV çocuklarının hayallerini gerçekleştirerek eğitimlerine destek olmak biz anneler için çok önemli, çok mutluyuz” dedi.

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