Sarıyer'de ünlü armatör Cerrahoğlu ailesine ait yalıda yaşanan hırsızlık teşebbüsü güvenlik güvenlik kameralarına yansıdı. Yalıdaki kasayı alıp kaçmaya çalışan hırsızlar, güvenlik görevlisi ve vatandaşlar tarafından fark edildi. Hırsızlık zanlıları ile vatandaşlar arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, Sarıyer, Yeniköy’de ünlü armatör Cerrahoğlu ailesine ait yalıda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 13.45 sıralarında sokağa gelen lüks bir otomobil yalıya yanaşarak durdu. Yalı çalışanının bir iş için dışarı çıkmasını fırsat bilen 3 şüpheli, otomobilden inerek içeri girdi. Zanlılar kasanın olduğu bölüme yönelirken, dışarıda bıraktıkları bir kişi ise gözcülük yapmaya başladı. İçeri giren zanlılar yanlarında getirdikleri ekipmanlarla kasayı yerinden söktü ve arabaya taşıdı. Bu sırada yalıya dönen çalışan, kapıdaki hırsızları fark ederek koşmaya başladı. Yalı çalışanını çevredeki esnaf ve vatandaşlar da destek verdi. Hep bir birlikte hırsızların peşinden koşan vatandaşlar, soygunu önlemeyi başardı. Kasayı ve otomobili bırakan hırsızlar, koşarak yalıdan kaçtı. Zanlıların bu sırada havaya da ateş açtıkları öğrenildi.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Sokak güvenlik şeridiyle kapatılarak şüphelilerin terk ettiği otomobil üzerinde inceleme yapıldı. Panikle kaçan şüphelilerin yalıdan çıkardıkları kasayı otomobil içerisinde bıraktığı ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını alan ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yalıda yaşanan hırsızlık girişim güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde dışarıdan dönen yalı çalışanı hırsızları fark ederek koşmaya başlıyor. Bu sırada vatandaşlar da çalışana destek veriyor. Yakalandıklarını anlayan şüpheliler olay yerinden koşarak kaçıyor, bu sırada bir vatandaş yerdeki park dubasını alarak hırsızları durdurmaya çalışıyor. Zanlılar kaçış sırasında havaya da ateş ediyor.

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