İstanbul Beşiktaş'ta motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan caz sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir kadına çarptı. Musluoğlu, çarpmanın etkisiyle motosiklet ile kadının üzerine düştü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, hafif şekilde yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre kaza, geçtiğimiz çarşamba günü saat 14.45 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslıhan Sever (26), öğle saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı. Sokak arasından çıkan Sever, üniversitenin bulunduğu caddeye adım atarak yolun karşısına geçmek istedi.
O esnada Ihlamur'dan Yıldız istikametine seyreden motosikletin sürücüsü caz sanatçısı ve besteci Ozan Musluoğlu (40), Sever'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Musluoğlu, motosikletle birlikte kadının üzerine düştü. Genç kadın kazayı hafif yaralı atlatırken, sürücü Musluoğlu yara almadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
ATHENA İLE ÇALDI, KENAN DOĞULU'NUN ALBÜM PRODÜKTÖRLÜĞÜNÜ YAPTI
Öte yandan besteciliğinin yanı sıra caz kontrbas sanatçısı olan Ozan Musluoğlu, 2003-2007 yılları arasında ünlü sanatçı Athena ile birlikte çaldı. Bugüne kadar 5 albüm kaydeden Musluoğlu'nun üçüncü albümü olan 'My Best Friends Are Pianists'in içinde Türkiye'nin 12 önemli caz piyanisti yer aldı. Bu albümün ilgi görmesinin ardından 28 müzisyenin katıldığı "My Best Friends Are Vocalists" albümünü kaydeden Musluoğlu'nun albümü yılın en iyi caz albümü seçildi. Ayrıca Musluoğlu, ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun da "İhtimaller" albümünün prodüktörlüğünü yaptı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, çalışmasının ardından kazayla ilgili inceleme başlattı.
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