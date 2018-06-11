HT Egeli'de yer alan habere göre, ünlü DJ Mari Ferrari, Kafe Pi Beach Club sahnesinde İzmirliler’le buluşacak. 18 Haziran Pazartesi günü sevenleriyle bir araya gelecek Ferrahi, unutulmaz bir gün yaşatacak. Dünyada 50’den fazla ülkede sahne alan, Avrupa’da televizyon programları ve radyo programlarının medya yüzü olarak güzelliğiyle herkesi etkileyen Mari Ferrari ile eğlence de tavan yapacak.

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