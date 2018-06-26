Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu boşanıyor mu?

Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları boşanma iddialarını güçlendirdi.