HT Magazin'de yer alan habere göre, Alaçatı’daki tanıtımda ünlü futbolcular Gülşen’den sonra Çağla tarafından yeniden seslendirilen şarkı için “Şarkıyı Çağla Hanım’ın yorumuyla ve yeni haliyle çok beğendik, ağzına sağlık. Tam bir yaz şarkısı olmuş” yorumunu yaptı.

Çağla, ünlü futbolcuların ve Yılmaz Vural’ın yeni çalışmasına verdikleri destekten dolayı mutluluğunu dile getirdi.