Antalya'nın Alanya ilçesinde dün, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e, M.B.’nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü M.B. ise hafif yaralandı.

KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Karadeniz gece yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü M.B.’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi’ne saldırı davalarına bakmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER