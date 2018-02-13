İş adamı Verdal Hosta'nın Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılandığı Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hosta ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada Hosta hakkında verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.
Sanık Hosta, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ancak savcının bu talebin kabul edilmemesi yönünde mütalaada bulunduğunu söyledi.
FETÖ'ye finans desteği sağladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Hosta, 2002'den bu yana ticaretle uğraşmadığını, örgüte para aktarmadığını iddia etti.
Örgütün kriptolu haberleşme programı olan "ByLock"u kullandığını kabul eden Hosta, söz konusu programı bir tanıdığının tavsiyesi üzerine kısa süreliğine kullandığını ileri sürdü.
FETÖ ELEBAŞI ZİYARETİ
Firari sanık Akın İpek ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'de ziyaret ettiğini belirten Hosta, "Biz o dönem bir terör örgütü elebaşını ziyaret için gitmedik. O dönem, nasıl bir özen gösterebilirdim ki bir yanlışa düşmeyeyim. Zira o dönem herkes oraya (Pensilvanya) gidiyordu. Benim orada birkaç saniyelik görüntüm var. Hiçbir şekilde (Gülen ile) görüşmemiz olmadı ve iddia edildiği gibi talimat almadım. Girerken cep telefonlarımızı aldılar, o görüntüleri kim çekti, kim servis etti bilmiyorum. O dönemde bu yapı bir cemaat, eğitim ve ahlak harekatı olarak biliniyordu." savunmasını yaptı.
FETÖ'nün tepe yönetimindeki isimlerle yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin de savunma yapan Hosta, söz konusu görüşmelerin 2007'ye ait olduğunu söyledi.
Hosta, o tarihte görüştüğü kişilerin ilerleyen dönemlerde bir suç örgütü yöneticisi olacaklarına yönelik bir öngörüde bulunmasının imkansız olduğunu ifade etti.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte yönelik bildiklerini samimi bir şekilde anlattığını söyleyen Hosta, "Adaletin tecelli etmesini ümit ediyorum. Adaletin bir güneş gibi üzerimize doğacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
10 YIL HAPİS CEZASI
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hosta'nın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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