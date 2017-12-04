Ünlü isimler çanta tasarladı

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, davete Burcu Ziyal, Banu Zorlu, Cansen Yeni Kut, Jülide Ateş, Lara Surol, Zeynep Üstünel, Zuhal Pirinççioğlu, Yelda İpekli ve Esra Harmanda gibi isimler katıldı.

Ünlü isimler kendi zevklerine göre çanta, saat ve gözlük tasarlamakla ilgili eğitim alıp kendi çantalarını tasarladı.

Lara Surol

jülide ateş

Cansen Yeni Kut

banu zorlu

Burcu Ziyal

Zeynep Üstünel

Zuhal Pirinççioğlu