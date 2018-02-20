HT Magazin'de yer alan habere göre, kayak tutkunları ‘happy hour’ partisinde eğlenmeyi de ihmal etmedi.



DJ Doğuş Çabakçor’un çaldığı müzikler eşliğinde eğlenen isimler arasında Hazal Aslan ve Mahmut Aslan’ın yanı sıra Mısra-Gökçe Meriçten de vardı.

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