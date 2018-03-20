HT Magazin'de yer alan habere göre, Kansersiz Yaşam Derneği Gençlik Komitesi’nin ‘Hayal Et Masken Renklensin’ projesi, önceki gün Etiler Sevinç Okulları’nda gerçekleşti.



Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz’ın hazır bulunduğu etkinlikte Beste Kökdemir, Sedef Şahin, Aleyna Solaker ve Yağmur Ün kanser hastası çocuklarla bir araya gelip resim yaptı.



Proje kapsamında çocukların yaptığı resimler Varol Yaşaroğlu tarafından maskelere aktarılacak. Çocukların hayal kurmasını destekleyen proje kapsamında çoğaltılan maskeler hastanelere dağıtılacak.

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