HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Boğaziçi Otizm Gençlik Spor Kulübü, Baltalimanı Portaxe Restaurant’ta otizmli gençlerin eğitimine destek sağlamak için özel bir gece düzenledi.

Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz’ın üstlendiği gecede, ‘Seçemedikleri hayata ortak ol!’ sloganıyla Cengiz Kurtoğlu, Altay, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Özgün, Bülent Serttaş, Kutsi, Ümit Sayın, İntizar, Elif Buse Doğan, Orçun Kurtoğlu ve Sami sahne alarak otizmli gençler için şarkılar söyledi.

FORMALAR AÇIK ARTIRMADA SATILDI

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan’ın ve Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin tüm takım oyuncularının imzalı formaları açık artırmada satılırken, elde edilen gelir Boğaziçi Otizm Vakfı’na bağışlandı.

Ayla Çelik, geceye sevgilisi Barbaros Utku’yla birlikte katıldı.