Scarlett Johnsson, Jimmy Fallon, Martin Short, Kate McKinno, Ben Stiller gibi ünlü isimlerin yer aldığı skeçte, Başkan Trump'ı Alec Baldwin canlandırdı. Scarlett Johnsson ise Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı, Jimmy Fallon, Ivanka'nın eşi ve Trump'ın damadı başdanışmanı Jared Kushner'i, Melania Trump'ı ise Cecily Strong canlandırıyor. Skeçin açılışını kızgın Michael Cohen rolüyle Ben Stiller yapıyor.

Trump'ı asıl kızdıracak olan ise, bu skeçte adının ilişki iddialarına karıştığı Stormy Daniels'ın yer alması...

Bu skeçte Trump'ı canlandıran Alec Baldwin, "Bütün bunların bitmesi için ne istersin?" diye sordu. Kendini oynayan Daniels'ın cevabı 'Bir istifa' oldu. Trump'ın bunun üzerine, "Biliyorum iklim değişikliğine inanmıyorsun ama fırtına geliyor bebeğim" yanıtı verdiği görülüyor.

Aylardır ilişki iddialarını reddeden ikiliden, ilk itiraf Stormy Daniels'tan gelmiş, ardından Trump'ın avukatı porno yıldızına 130 bin dolar sus payı ödediğini açıklamış, ancak Trump suskunluğunu korumuştu. Trump ödeme hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia ediyordu, ancak geçtiğimiz günlerde suskunluğunu bozarak, porno yıldızı Stormy Daniels'ın aralarında yaşandığını iddia ettiği ilişki konusunda sessiz kalması için ödenen paranın kampanya fonlarından değil, kendi servetinden yapıldığını savundu.

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