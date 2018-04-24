HT Magazin'de yer alan habere göre, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), Göcek’te ‘Yaza Merhaba Partisi’ düzenledi.



Fettah Tamince ve Magazin Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen parti, magazin gazetecileriyle sanat dünyasından ünlü isimleri buluşturdu.



Partiye katılan ünlüler arasında Elif Ece Uzun, Aslıhan Güner-Mert Kılıç, Zeynep Mansur, Aylin Coşkun, Burcu Güneş, Yeşim Salkım ve Demet Şener vardı.



Konukların, HT Magazin yazarlarından Oben Budak’ın DJ performansı eşliğinde doyasıya eğlendiği partiye, Aylin Coşkun, Burcu Güneş, Yeşim Salkım ve Zeynep Mansur da söyledikleri şarkılarla renk kattı.



Sürpriz kutlama

Partide oyuncu Mert Kılıç’la şarkıcı Zeynep Mansur’un doğum günleri de kutlandı.



2 ünlü, sahnede kendileri için hazırlanan sürpriz doğum günü pastalarını keserken duygulandı. Kılıç’ı ilk kutlayan eşi Aslıhan Güner oldu.



