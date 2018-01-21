Ünlü isimlerden Afrin operasyonuna destek mesajı yağdı

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ŞAHAN GÖKBAKAR

Ana kuzulari, yiğitler ülkelerinden uzakta bir bataklıkta savaşıyor çarpışıyor. Allah yardımcıları olsun. Allah ailelerine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Gözünü kırpmadan görev yapan tüm askerlerimizi Allah korusun. Her türlü Savaşı, Terörü ve bu dünyadaki rüm kötülükleri ve kötüleri lanetliyorum...