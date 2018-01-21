Magazin

Ünlü isimlerden Afrin operasyonuna destek mesajı yağdı

21.01.2018 - 14:46 | Güncelleme:

  • 1 Ünlü isimlerden Afrin operasyonuna destek mesajı yağdı - Magazin haberleri
    1 | 19

    İBRAHİM TATLISES

    Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu’nda başarılar diliyorum. ALLAH yar ve yardımcınız olsun... Dualarımız sizinle...

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Ünlü isimlerden Afrin operasyonuna destek mesajı yağdı - Magazin haberleri
    2 | 19

    FAHRİYE EVCEN

    Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda!

  • 3 Ünlü isimlerden Afrin operasyonuna destek mesajı yağdı - Magazin haberleri
    3 | 19

    BURAK ÖZÇİVİT

    Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.

  • 4 Ünlü isimlerden Afrin operasyonuna destek mesajı yağdı - Magazin haberleri
    4 | 19

    HANDE YENER 

    ALLAH,Tüm Mehmetçiklerimizin, yanında olsun...Şanlı Türk Ordumuzu Korusun... Kalbimiz Sizinle...Hayırlı Haberlerinizi Duymak Dileğiyle.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Ünlü isimlerden Afrin operasyonuna destek mesajı yağdı - Magazin haberleri
    5 | 19

    DEMET AKALIN 

    Allah yar ve yardımcıları olsun tüm Mehmetçiklerin.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

 

 

 

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 2
  • Misafir 7 dakika önce
    Allah yar ve yardımcımız olsun
  • Misafir 2 saat önce
    Bırakın bunları anadolu analarının babalarının duaları yeterli
Kalan karakter : 2000