Ünlü isimlerin 19 Mayıs mesajları

1 | 12

ECE ERKEN

"Ordu yok" dediler, Kurulur dedi. "Para yok" dediler, Bulunur dedi. "Düşman çok" dediler, Yenilir dedi. Ve Mustafa Kemal Atatürk Ne Dediyse Yaptı! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.