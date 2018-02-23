Son günlerde özel hayatıyla magazin basınında gündem olan Ata Demirer, iş hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapan komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara, "Bugün mesleğe başlayalı tam 20 yıl oldu. Önce Rabbime sonra hepinize teşekkürler" ve "20. yıl, şova devam" notunu düştü.