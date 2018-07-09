Ünlü manken Ireland Baldwin'den cesur dövme pozu!

25 tane dövmesi olan Ireland Baldwin, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 22 yaşındaki güzel model, kasığına kocaman bir gül dövmesi yaptırdı. Ünlü manken o pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı