Manken Sezgi Sena Akay 2012'de 'Best Model of the World' seçilmişti. Geçen ay rol aldığı dizi final yapan Sezgi Sena Akay arkadaşları ile eğlenmek üzere önceki akşam Bebek'teki bir kulübe geldi.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, Sezgi Sena Akay ayakta duramaz bir haldeydi. Derken dengesini kaybetti. Demir korkuluklara tutunarak ayağa kalkmaya çalıştı.

KULUBE GİTTİ

Ancak topuklu çizmeleri yüzünden zorlandı. Bu sırada fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Yüzünü gizleyerek görüntü alınmasını engellemek istedi. Arkadaşının desteğiyle yürüyebilen Sezgi Sena Akay eğlenceden de geri kalmadı. Sabahın ilk ışıklarına kadar kulüpte çoştu.