Hollywood’ı saran taciz iddiaları, neredeyse her gün bir ünlünün itirafta bulunmasıyla gündemden düşmüyor. En çok suçlanan kişi olan yapımcı Harvey Weinstein’ın adı, bu kez bir intihara karıştı.

1997’de Sundance Film Festivali sırasında Weinstein’ın tecavüzüne uğradığı söyleyen Rose McGowan, detayları 30 Ocak’ta piyasaya çıkardığı ‘Brave' (Cesur) adlı kitabında açıklamıştı.

Oyuncu, o dönem olayı örtbas eden menajeri Jill Messick’e de ateş püskürmüştü. Weinstein ve McGowan’ı bir kahvaltıda buluşturup, konunun basına sızmaması için çaba gösteren Messick, yedi yıl daha yapımcıyla çalışmaya devam etti.



20 yıl önceki tecavüzün ortaya çıkmasının ardından depresyona girdiği öğrenilen Jill Messick, önceki gün intihar etti. Yakınları, ‘Brave’i okuyan eski menajerin, kendisini suçlayıp, atak geçirdiğini ve hayatına son verdiğini duyurdu.