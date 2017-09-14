Ünlü metal grubuna tecavüz suçlaması

İsmi açıklanmayan kadın, 31 Ağustos’ta ABD’nin Washington Eyaleti’nde yer alan Spokane’deki konserin ardından, arkadaşıyla birlikte grubun otobüsüne içki içmeye davet edildiğini, bütün grup elemanlarının burada kendisine tecavüz ettiğini, arkadaşının da şiddete uğradığını söyledi.

Grup elemanları Michael Lysejko, Waclaw Kieltyka, Rafal Piotrowski ve Hubert Wiecek’in kendisini zorla alıkoyduğunu söyleyen kadın, daha sonra da metal grubunun tur otobüsünde toplu tecavüze uğradığını söyledi.

Polis, yaşanan olaydan sonra otobüsten kaçıp şikayette bulunan kadının vücudunda şiddete uğradığını gösteren yaralar görüldüğünü belirtti. Şikayet üzerine olay yerine giden polis, otobüsün alandan ayrılmış olduğunu gördüklerini söyledi.

Decapitated’in avukatı Steve Graham, suçlamaları reddedip, kadınların otobüse gönül rızasıyla gelip, oradan iyi ayrıldıklarını söylese de, grup üyeleri çelişkili ifade verdi. Lysejko ve Kieltyka, Piotrowski ve Wiecek’in kadınla cinsel temas kurduğunu belirtti. DNA örneği vermeyi reddeden Piotrowski ve Wiecek ise kadının otobüste olduğunu, ancak tam olarak ne olduğundan emin olmadıklarını söyledi.

Decapitated

metal grup

tecavüz