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Derginin Terra dos Sonhos adlı vakıf ile birlikte gerçekleştirdiği bu kampanya, kronik hastalıklara sahip bireylerin hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Birkaç farklı kapakla piyasaya çıkan dergide tanıtılan beyaz tişörtlerin satışından elde edilen gelir, derneğin bu kampanyası için kullanılacak. Fotoğraf çekimlerini yapan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş bir kapak için de Bella Hadid ile birlikte poz verdi.