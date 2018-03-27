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44 yaşındaki Alman top model Heidi Klum, kendisine gelen ahlaksız tekliflerden artık bıktığını açıkladı. "Ben 4 çocuk annesi bir kadınım" diyerek isyan eden Klum, kendisine ahlaksız teklifte bulunan isimler arasında çok sayıda politikacı ve işadamı olduğunu söyledi.