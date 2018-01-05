Ünlü model Sevinç Meşe, HT Magazin'e konuştu.

Modellik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen tescilli güzel Sevinç Meşe, bir yandan da oyunculuk eğitimi alıyor. Meşe’yle buluşup hakkında merak edilenleri konuştuk...

2013’te Türkiye Manken Güzeli ve Avrupa Kıtası Güzeli seçildiniz. Kraliçe seçilmek size neler hissettirdi?

Zaten modellik yapıyordum. Yarışmayı fırsat olarak gördüm. Türk kızının güzelliğini, eğitimini, kültürünü yansıttım ve kazandım, gururluyum.



‘YENİ YÜZLERE İLERLEME İMKÂNI VERİLMİYOR’

Çevrenizdeki insanların tepkileri ne oldu?

Türk toplumunda güzel bir işle insanların karşısına çıksanız bile başarıyı takdir edememe durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. İnsanlarda yaptığınız işi önemsememe durumu da var. Yarışmadan sonra oda arkadaşım bile beni tebrik etmedi. Kıskançlıklarla da karşılaşabiliyorsunuz. Onlar ne kadar inkâr etseler de başarı başarıdır.

Türkiye’de modelliğin bittiğini düşünenler var. Sizce?

Bizim ülkemizde profesyonel iş anlayışına sahip insanlar pek yok ama üretimin olduğu yerde hiçbir iş bitmez. Yeni eğitimler alarak işimize değer katmalıyız. Yeni yüzlere ilerleme imkânı verilmiyor. Bu yüzden böyle bir algı oluşuyor. Yabancı modellerden ziyade kendi modellerimize iş imkânı tanırsak bu algı değişecektir.

Yurtdışında kalmayı hiç düşünmediniz mi?

Babam Alzheimer hastalığına yakalandığı için yurtdışında kalma düşüncesi beni tedirgin ediyor. Ülkeden çok uzaklaşmamaya çalışıyorum. Sadece kısa vadeli işleri kabul ediyorum. Böyle bir durumla karşılaşmamış olsaydım şu an Victoria’s Secret melekleri arasında olabilirdim.

Oyunculuk mu modellik mi?

Bu sorunun cevabını yıllardır tam olarak veremiyorum. Modellik sadece askı olmak değil siz taşıdığınız kıyafete can veriyorsunuz, dil veriyorsunuz, ruh veriyorsunuz. Modelliğin değeri pek bilinmiyor. Oyunculuk mesleği de çok önemli. O duyguyu insanlara geçirebiliyor olmak büyük marifet.

‘Al Pacino’nun dişisi olmak isterim’

Oyunculuk adına yeni projelerde isminiz geçiyor. Örnek aldığınız isimler kimler?

Oyunculuk açısından her zaman söylediğim gibi Al Pacino’nun dişisi olmak isterim. Onun çalışmalarını izledikten sonra kolay kolay her çalışmayı beğenmeniz mümkün değil.

Sevinç Meşe