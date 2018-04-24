21 Nisan 2016'da aşırı dozda uyuşturucu etkisi veren ilaçtan öldüğü açıklanan ABD'li müzik ikonu Prince'in ailesi, Walgreens isimli dev eczane zinciri ile aşırı doz uyuşturucu semptomları tedavisinde gerekenin yapılmadığını iddia ettikleri Illinois'daki hastaneye dava açtı.

AP haber ajansının haberine göre cuma günü, Illinois eyaletindeki Cook County mahkemesinde dava açan aile Prince'e yanlış tedavi uygulandığı iddia etti, buna karşın Trinity Sağlık Merkezi ve eczane yanlış tedavi uygulanmadığını ve sorumluluk kabul etmediklerini açıkladı.

Ölümünden bir hafta önce gerçekleştirdiği Atlanta konseri dönüşü hastaneye kaldırılan Prince tedavisinin ardından taburcu edilmiş ancak 8 gün sonra Minneapolis'teki özel malikanesindeki asansörde 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

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