Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, gün içerisinde düzenlenen bir organizasyona katılan oyuncular, gece sonunda hep birlikte mantı yedi.

Kalabalık grup halinde mekana giden oyuncular, çıkışta ayrı ayrı araçlarına bindi. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan oyuncular, "Arkadaşlar hep birlikte yemek yedik, şimdi de evimize gidiyoruz" dediler.