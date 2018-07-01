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HAMİLE KADIN ROLÜ İÇİN KİLO ALDI

Ünlü oyuncu Parlak “Şevkat Yerimdar” dizisine son verdiklerini söyleyerek, “Yeni sezon da dizilerle ilgili teklifler var ama görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda net bir şey yok. Şimdi bir sanat filminde rolüm var. Modern kadının hamilelik süreci ile ilgili bir sinema filmi var. Komedi tadında güzel bir film olacak. Modern kadının, beyaz yakalı işi kadınının hamilelik sürecini anlatan bir film olacak. İnternette blogur anneler sosyal medyada anne ve bebeklerle ilgili büyük bir ilgi var. Bizde bir iş kadınının anne olursa nasıl bir durumda olacağını anlatan güzel bir olacak. Zaten film için kiloda aldım inşallah geri veririm” ifadelerini kullandı.