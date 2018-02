Saklambaç'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Daymaz ve Korkmaz, hafif şekilde yaralandı. Adli Tıp raporuna göre, Daymaz'ın kanında alkol veya uyuşturucu madde olmadığı belirlenince savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapatıldı.

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

1990 Hollanda doğumlu oyuncu ve manken olan Daymaz, Best Model Of The World yarışmasında 3. olduktan sonra Not Defteri dizisi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Oyunculuk için Ayşegül Aydın, Ümit Çırak ve Dolunay Soysert’ten ders alan Ekin Mert Daymaz, “Not Defteri” dizisinde rol aldığı Egemen karakteri ile özellikle genç kızların dikkatini çekti. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit‘i beğenen Ekin Mert Daymaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan karakterine hayat vermişti.