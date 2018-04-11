2016'da evlendiği Jose Baston ile bir erkek bebek bekleyen Eva Longoria, "Doğumum yaklaştı ancak bebeğime hala bir isim bulamadım" dedi. Longoria'nın eşi Jose Baston'ın ise eski evliliğinden 3 çocuğu daha var.

Bu Konu İle İlgili Haberler